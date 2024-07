International gesuchter Totschläger in Frankfurt festgenommen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die deutsche Bundespolizei hat am Flughafen in Frankfurt am Main einen international gesuchten mutmasslichen Totschläger festgenommen. Er soll für einen Totschlag in Südkorea verantwortlich gewesen sein, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten.

Seit 2020 war er mit einem internationalen Haftbefehl gesucht worden.

Die südkoreanischen Behörden werfen dem Mann vor, 1997 mit weiteren Mittätern seinen Vorgesetzten totgeschlagen zu haben. Anschliessend soll er seine Geldbörse mit umgerechnet 160 Dollar gestohlen haben.

Der 60-jährige Italiener wollte am Mittwoch von Portland in den USA nach Rom reisen und wurde beim Zwischenstopp in Frankfurt festgenommen. Er soll nun nach Südkorea ausgeliefert werden. Dort droht ihm lebenslange Haft.