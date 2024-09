Internationale Bande nach Bankomatenüberfällen angehalten

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Französische Sicherheitskräfte haben im Zusammenhang mit Bankomaten-Sprengungen am Freitag 13 mutmassliche Mitglieder einer Bande festgenommen. Die Gruppierung könnte mit rund zehn Sprengungen in der Schweiz in Verbindung stehen.

Die 13 festgenommenen Personen werden verdächtigt in einer internationalen kriminellen Gruppierung zu agieren, wie die Bundesanwaltschaft (BA) und das Bundesamt für Polizei (Fedpol) am Dienstag mitteilten. Die Bande könnte in Sprengungen in der Schweiz, Deutschland und Frankreich involviert sein.

Die Festnahmen seien ein Ergebnis intensiver internationaler Ermittlungen in den drei Ländern, zu denen die BA und das Fedpol «massgeblich» beigetragen hätten. Am Montag wurden die Festnahmen durch die französischen Strafverfolgungsbehörden von Nancy in einem Communiqué bekanntgegeben, wie es weiter hiess.