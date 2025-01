Iran: Schweizer fotografierte unerlaubt Militärgelände

Keystone-SDA

Ein in einem iranischen Gefängnis verstorbener Schweizer soll laut der iranischen Justiz unerlaubt ein Militärgelände fotografiert und mit "feindlichen Regierungen" kooperiert haben. Deshalb sei er verhaftet worden, sagte ein Justiz-Sprecher am Mittwoch.

(Keystone-SDA) Der Schweizer sei im Oktober als Tourist in einem Privatwagen mit verschiedenen Geräten in den Iran eingereist, sagte der Sprecher vor den Medien. Der Mann sei in Namibia geboren und Schweizer Staatsbürger. Weitere Angaben machte er nicht.

Der Iran hatte Anfang Januar erklärte, der Mann habe im Gefängnis Semnan im Osten des Landes Selbstmord begangen. Er war zuvor der Spionage beschuldigt worden.

Bei dem Mann handelt es sich laut Angaben des Schweizer Aussendepartements um einen 64-jährigen Schweizer, der als Tourist im Iran unterwegs gewesen war. Er wohnte demnach seit knapp 20 Jahren nicht mehr in der Schweiz und hatte zuletzt im südlichen Afrika gelebt. Die Schweiz verlangte eine umfassende Untersuchung der Umstände des Todes.