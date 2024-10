Iranische Airlines streichen Flüge nach Europa

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach der Verhängung neuer Sanktionen streichen einem Bericht zufolge iranische Fluggesellschaften ihre Verbindungen nach Europa. Nach den Strafmassnahmen werde «kein iranisches Flugzeug mehr nach Europa fliegen», erklärte der Generalsekretär des Verbandes iranischer Fluggesellschaften, Maghsud Asadi Samani, wie die Nachrichtenagentur Ilna berichtete.

Am Montag hatte die EU wegen der Lieferung ballistischer Raketen und Drohnen an Russland neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Die Strafmassnahmen treffen insbesondere die staatliche iranische Fluggesellschaft Iran Air. Sie kann künftig keine Tickets mehr in der EU verkaufen. Sie war eine der wenigen Airlines mit Nonstop-Verbindungen in den Iran. Laut der Agentur Ilna verbieten die Sanktionen zudem, dass ihre Flotte in Europa betankt wird.

Laut dem Bericht bei Ilna herrschte zuletzt eine hohe Nachfrage nach Flügen zu europäischen Zielen. Ganz abgeschnitten wird der Iran durch die Sanktionen allerdings nicht von der EU. Viele Geschäftsreisende und Iraner, die von Europa aus in ihre Heimat fliegen, nutzen schon heute Umsteigeverbindungen über Istanbul oder Dubai. Die Türkei wird weiterhin auch von iranischen Airlines angesteuert.