Iranische Medien: Schweizer soll Bodenproben gesammelt haben

Keystone-SDA

Der in einem iranischen Gefängnis gestorbene Schweizer Häftling soll iranischen Medien zufolge zuvor heimlich Bodenproben genommen haben. Er wurde daraufhin im letzten Oktober vom iranischen Geheimdienst unter Spionageverdacht festgenommen.

(Keystone-SDA) Der Mann sei während des israelischen Luftangriffs auf den Iran Ende Oktober 2024 festgenommen worden, berichtete das Portal Nurnews, das gute Kontakte in den iranischen Sicherheitsapparat pflegt. Der Geheimdienst habe ihm zur Last gelegt, Bodenproben in einer Wüstenregion genommen zu haben.

Danach wurde der Mann vom Geheimdienst verhaftet und ins Gefängnis von Semnan gebracht, knapp 200 Kilometer östlich der iranischen Hauptstadt Teheran. Dort nahm er sich nach offiziellen Angaben am Donnerstag das Leben.

Angeblich sollen die Iraner nicht nur den Schweizer, sondern auch ein Netzwerk von Kollaborateuren verhaftet haben, berichtete das iranische Nachrichtenportal Tabnak.