Iranischer Aussenminister erstmals seit 2013 nach Ägypten gereist

2 Minuten

(Keystone-SDA) Irans Aussenminister Abbas Araqchi ist Berichten iranischer Staatsmedien zufolge nach Ägypten gereist. Araqchi erreichte Kairo, nachdem er zuvor in Amman Gespräche mit dem jordanischen König Abdullah II. und dem dortigen Aussenminister Ayman Safadi geführt hatte.

Es ist der erste Besuch eines iranischen Aussenministers in Ägypten seit 2013. Araqchi hat in der vergangenen Woche bereits den Libanon, Syrien, Saudi-Arabien, Katar, den Irak und den Oman besucht. Am Dienstag sprach er dem iranischen Aussenministerium zufolge mit seinem französischen Kollegen Jean-Noël Barrot und UNO-Generalsekretär António Guterres. Nach seinem Besuch in Ägypten wird er demnach weiter in die Türkei reisen.

Araqchis diplomatische Bemühungen kommen nach dem iranischen Angriff auf Israel am 1. Oktober. In der Region wird seitdem auf einen israelischen Gegenschlag gewartet. Der Iran hatte für solch einen Fall mit erneuten Angriffen gedroht.

Ägyptens Präsident ernennt neuen Geheimchef

Ägypten bemüht sich seit Monaten gemeinsam mit den USA und Katar als Vermittler in den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas darum, ein Abkommen über eine Waffenruhe und die Freilassung der verbliebenen Geiseln im Gazastreifen zu erreichen.

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi ernannte unterdessen Medienberichten zufolge einen neuen Geheimdienstchef. Demnach übernimmt Hassan Rashad den einflussreichen Posten des langjährigen Verbündeten al-Sisis, Abbas Kamel.

Kamel werde stattdessen Berater und Gesandter des Präsidenten sowie der Koordinator der Sicherheitsdienste, berichtete der staatsnahe Sender Extra News. Rashad war zuvor Kamels Stellvertreter. Kamel hat in den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen bisher eine wichtige Rolle eingenommen.