Israel: Acht Hamas-Mitglieder in Gaza getötet

Keystone-SDA

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge erneut mehrere Hamas-Mitglieder im Gazastreifen getötet. Bei einem gezielten Luftangriff auf ein ehemaliges Schulgebäude sei ein Kommandeur der Waffenproduktionsabteilung ums Leben gekommen, teilten das israelische Militär sowie der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet mit.

(Keystone-SDA) Bei dem Luftschlag auf ein Kommandozentrum der Hamas, das zuvor als Schule gedient habe, sei in der vergangenen Woche auch ein Kompaniechef der Hamas getötet worden, hiess es weiter. Zudem seien sechs weitere Hamas-Mitglieder ausgeschaltet worden, darunter auch ein Mann, der am Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel beteiligt gewesen sei.

Laut palästinensischen Angaben gibt es bei den Angriffen und Kämpfen im Gazastreifen immer wieder auch viele zivile Opfer. Israels Armee betont stets, dass sie Massnahmen ergreife, um das Risiko für Zivilisten zu mindern.

Palästinensischen Angaben zufolge war auch das betroffene ehemalige Schulgebäude bereits zuvor Ziel tödlicher israelischer Angriffe. Demnach sollen dort Vertriebene untergekommen sein. Israels Armee sprach schon in der Vergangenheit von einem Hamas-Kommandozentrum, das in dem Gebäude eingebettet sei.

Die Angaben beider Seiten liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.