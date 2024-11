Israel verhängt Ausgangssperre im Südlibanon

Nach dem Beginn der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz hat Israels Armee mit Anbruch der Dunkelheit für rund 14 Stunden den Zutritt ins Grenzgebiet im Süden des Libanons verboten.

Es sei untersagt, sich zwischen 17.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) und 07.00 (06.00 Uhr MEZ) vom Litani-Fluss aus in weiter südlich gelegene Gebiete zu begeben, teilte ein Sprecher der israelischen Armee auf der Plattform X mit. Menschen, die sich bereits in der Gegend im Süden befänden, sollten an ihrem Aufenthaltsort bleiben.

«Zu Ihrer Sicherheit müssen Sie diese Anweisungen befolgen», erklärte der Sprecher. Bereits am Mittwochabend hatte die israelische Armee eine solche Auflage für die Zeit ab dem Anbruch der Dunkelheit verkündet.

Laut dem Abkommen über eine Feuerpause muss sich die proiranische Hisbollah-Miliz hinter den Litani-Fluss etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze zurückziehen. Israelische Truppen sollen demnach schrittweise innerhalb von 60 Tagen aus dem Libanon abziehen. Das Militär geht in der Gegend eigenen Angaben zufolge aktuell noch gegen Hisbollah-Mitglieder vor, die gegen das Abkommen verstossen.