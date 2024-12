Israels Armee: Weitere Rakete aus dem Jemen abgefangen

Keystone-SDA

Die israelische Luftabwehr hat in der Nacht laut Militärangaben erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen.

(Keystone-SDA) Sie sei noch ausserhalb der eigenen Landesgrenzen abgeschossen worden, hiess es. In mehreren Gebieten im Zentrum Israels hatten wieder die Warnsirenen geheult. Die Sirenen seien wegen möglicher herabfallender Trümmerteile infolge des Abschusses ausgelöst worden. Erst in der vorherigen Nacht hatte die Huthi-Miliz im Jemen nach eigenen Angaben eine ballistische Rakete in Richtung der Küstenmetropole Tel Aviv abgefeuert. Auch diese war abgefangen worden.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte wegen des fortgesetzten Beschusses durch die Miliz am Sonntag harte Militärschläge gegen die Islamisten im Jemen angekündigt. In der Nacht zum Samstag hatte eine Rakete aus dem Jemen Tel Aviv getroffen. 16 Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Oktober 2023 greifen die mit der Hamas verbündeten Huthi-Milizen mit Raketen und Drohnen Ziele in Israel und Schiffe im Roten Meer an. Israel, die USA und Verbündete greifen deswegen immer wieder Huthi-Stellungen im Jemen an.