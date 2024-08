Jane Campion nimmt in Locarno Ehrenleoparden in Empfang

(Keystone-SDA) Die neuseeländische Regisseurin Jane Campion ist am Freitagabend unter stürmischem Applaus am Filmfestival in Locarno mit einem Ehrenleoparden für ihre herausragenden filmischen Leistungen ausgezeichnet worden.

Auf die Frage des künstlerischen Leiters Giona A. Nazzaro, wie sie mit dem Vermächtnis ihres grossen Erfolges “The Piano” umgehe, sagte Jane Campion, die Wirkung des Films habe sie überrascht.

Sie habe gedacht, einen kleinen Arthouse-Film gemacht zu haben. “Und jetzt sind alle diese Leute hier mit mir in Locarno.” Sie sei so dankbar, diesen Film mit dem Publikum teilen zu können.

Die 70-jährige Jane Campion nahm am Freitagabend auf der Piazza Grande einen Ehrenleoparden für ihre herausragenden filmischen Leistungen entgegen.

Aus Anlass dieser Auszeichnung wurde am Tag der Prämierung auch eine restaurierte Fassung ihres berühmtesten Films, “The Piano” (Das Piano, 1993), auf der Piazza Grande gezeigt. Mit ihm holte die Regisseurin als erste Frau in Cannes die Goldene Palme.