Jugendliche Autodiebe in Ins BE nach Verfolgungsjagd festgenommen

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach einer Verfolgungsjagd mit Beteiligung von Polizisten aus drei Kantonen sind am Montagabend in Ins BE zwei mutmassliche jugendliche Autodiebe festgenommen worden. Einem dritten Autoinsassen gelang die Flucht.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 16- und einen 17-jährigen Jugendlichen, wie die Kantonspolizei und die Jugendanwaltschaft Bern am Dienstag mitteilten. Einer von ihnen habe sich bei der Flucht leicht verletzt und sei in ein Spital gefahren worden. Eine dritte Person habe trotz “intensiver Nachsuche”, unter anderem mit Diensthunden der Kantonspolizeien Freiburg und Neuenburg, bislang nicht angehalten werden können.

Angefangen hatte alles um 02.00 Uhr früh, als in Bern ein Autodiebstahl gemeldet worden sei. Am Abend wurde das zur Fahndung ausgeschriebene Auto gemäss Communiqué in Le Landeron NE gesichtet. Nach dem vergeblichen Versuch, das Auto anzuhalten, sei es zur Verfolgungsjagd mit Patrouillen aus den Kantonen Neuenburg und Freiburg gekommen.

Im Staatswald bei Ins seien die Verfolgten verunfallt, worauf sie zu Fuss weiter geflohen seien, heisst es. Berner Polizisten hätten schliesslich zwei der mutmasslichen Autodiebe stellen und mit Hilfe eins Gummigeschoss-Werfers festnehmen können. Nach dem dritten Beteiligten werde gefahndet.