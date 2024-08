Junge Skateboarderin kommt bei Kollision in Erlinsbach AG ums Leben

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein 25-jährige Skateboarderin ist bei einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto am Montag in Erlinsbach AG tödlich verletzt worden. Ein zweiter Skateboarder blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf der Saalhöhe.

Wie eine Mediensprecherin der Aargauer Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagabend sagte, schlitterte die junge Frau kurz nach 15.15 Uhr im Bereich einer Kurve unter das Auto. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Am Dienstagmorgen berichtete die Polizei, dass es sich bei der Verunfallten um eine Aargauerin handelt.

Ein weiterer Skateboarder befuhr die Salhofstrasse einige Meter vor der Verunglückten talabwärts und blieb unversehrt, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Unverletzt sei der vom Unfall betroffene 57-jährige Automobilist geblieben.

Der Passübergang Salhöhe war wegen Spurensicherungen und Bergungsarbeiten über mehrere Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen auf und die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.