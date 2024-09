Kajakfahrer stirbt nach Unfall auf dem Inn bei Scuol GR

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Kajakfahrer ist am Dienstag nach einem Unfall auf dem Inn bei Scuol GR in einem Spital gestorben. Nachdem der 52-jährige gemäss der Polizei mit seinem Kanu an einem Ast hängen geblieben war, trieb er den Fluss hinunter.

Der 52-Jährige war zusammen mit drei Kollegen in jeweils einem Kajak unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Die Kollegen halfen dem 52-jährigen Mann, als er am Ast hängen geblieben war. Er fiel dennoch in den Fluss, aus dem ihn die Kollegen retteten und ans Ufer brachten.

Am Ufer begannen sie gemäss der Polizei mit der Reanimation, bis der Rettungsdienst und ein Team der Rega eintrafen. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Umstände des Unfalls.