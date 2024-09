Kaulitz-Brüder zahlen Zürcher Restaurant über 500 Franken Trinkgeld

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die beiden Bandmitglieder von Tokio Hotel, Bill und Tom Kaulitz, haben sich über ihre Geburtstagsfeier in Zürich sichtlich zufrieden und entsprechend grosszügig gezeigt. Für das Personal des Restaurants am See liessen sie mehr als 500 Franken Trinkgeld springen.

Bill und Tom Kaulitz, sowie dessen Frau Heidi Klum, seien “super freundlich” gewesen, schwärmte Michel Péclard, Inhaber des Gartenrestaurants “Fischers Fritz”, in der “Blick”-Ausgabe vom Dienstag.

Vor dem prominenten Besuch am Sonntag hatten er und sein Team alle Hände voll zu tun. Drei Wochen hatten sie Zeit, um den Stars ein würdiges Bankett zum 35. Geburtstag vorzubereiten. Von der geplanten Party durften die Mitarbeitenden im Vorfeld nichts verraten.

Während der Feier am Zürichsee waren Fotos nicht erlaubt. Das habe “super geklappt”, sagte Péclard. Für Privatsphäre stellte der Gärtner des Restaurants Schutzwände auf. Innert Minuten hätten sich die Fans um das Grundstück geschart. “Vom See aus waren es die auf den Surfbrettern, alle wollten sie natürlich sehen”, erzählte der Restaurantbetreiber.

Fruchtsäfte und Salate

Ausschweifend war das Fest der Promis und ihren rund 30 geladenen Gäste nicht. “Sie ernährten sich super gesund. Also viele frische Fruchtsäfte, Salate und Sashimi, wir waren recht erstaunt”, gab der Wirt zu. Die Musiker und das Topmodel blieben denn auch nicht lange. Um ein Uhr Nachmittags holte sie Péclards Team am Bürkliplatz für eine Bootstour ab. “Gegen vier Uhr waren sie wieder weg.”

Der Aufwand hat sich – neben dem Zustupf von 500 Franken – für das Restaurant gelohnt. “Wir waren unglaublich erfüllt und fanden die ganze Truppe so nahbar und überhaupt nicht abgehoben”, freute sich Péclard.