Kevin Costner über seinen Hund: “Bob kommt überall mit hin”

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Hollywood-Legende Kevin Costner hat bei vielen seiner Termine einen tierischen Begleiter. “Bob kommt überall mit hin”, sagte der 69-Jährige der Deutschen Presse-Agentur über seinen weissen Labrador. “Zumindest glaubt er, dass er überall mit hinkommen sollte.” Den Hund hat Costner sich Anfang des Jahres zugelegt.

Bob war immer wieder auch am Filmset von Costners neuem Film “Horizon”, wie der Regisseur und Schauspieler auf Instagram zeigte. “Jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, das Auto anspringt, will er ins Auto steigen. Also darf Bobby so ziemlich überall mit hin. Und wenn er dann da ist, spielen alle anderen mit ihm, nur ich nicht”, sagte er.

Costner bringt am 22. August “Horizon – Eine amerikanische Saga” in die deutschen Kinos. Es ist sein erstes Regie-Projekt seit 21 Jahren. Der Film ist als vierteiliges Western-Epos angelegt.