Kinder von David Lynch rufen zu weltweiter Meditation auf

Keystone-SDA

Die Kinder des verstorbenen Regisseurs David Lynch haben für Montag zu einer weltweiten Gruppenmeditation aufgerufen. An diesem Tag wäre der verstorbene Filmemacher 79 Jahre alt geworden.

(Keystone-SDA) Geteilt wurde der Aufruf von der neu gegründeten David Lynch Stiftung Schweiz. Diese will nach eigenen Angaben das humanitäre Werk der 2005 in New York gegründeten David Lynch Stiftung fortsetzen, indem sie sich dafür einsetzt, die Vorteile der transzendentalen Meditation allen interessierten Menschen hierzulande zugänglich zu machen.

«Lasst uns zusammenkommen, wo immer wir sind, um sein Vermächtnis zu ehren, indem wir Frieden und Liebe in der Welt verbreiten», schrieben die vier Kinder Jennifer, Austin, Riley und Lula Lynch in ihrem Aufruf auf der Facebook-Seite ihres Vaters. Meditiert werden soll um 21.00 Uhr Schweizer Zeit für 10 Minuten.

Lynch meditierte mehrmals am Tag

Lynch habe seit 1973 die transzendentale Meditation zweimal täglich praktiziert, schrieb die Stiftung. Die Meditation habe ihm Zugang zu «unbegrenzter Energie, Kreativität und innerem Glück» verschafft, schrieb der Filmemacher auf der Webseite der Stiftung.

Der US-Regisseur war durch die Mystery-TV-Serie «Twin Peaks» und Kultfilme wie «Wild at Heart» und «Blue Velvet» bekannt geworden. Am 16. Januar gab seine Familie seinen Tod bekannt.