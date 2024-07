Kletterer im Saanenland tödlich verunfallt

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Kletterer ist am Donnerstag in den Gastlosen im Berner Oberland zu Tode gestürzt. Der genaue Unfallhergang wird untersucht, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Die Identifikation des Mannes steht noch aus. Laut Polizei war er beim Abstieg im Bereich vom Eggturm über hundert Meter eine Felswand hinuntergestürzt. Eine Frau, die sich ebenfalls auf dem Abstieg befand, blieb unverletzt. Sie wurde mit einem Helikopter ausgeflogen. Die Region Gastlosen gehört zur Gemeinde Saanen.