Komponist Wolfgang Rihm gestorben

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Komponist und Musikwissenschaftler Wolfgang Rihm ist tot. Der Deutsche starb in der Nacht auf Samstag im Alter von 72 Jahren, wie das Lucerne Festival mitteilte. Dort war er seit 2016 Künstlerischer Leiter der Lucerne Festival Academy.

Rihm starb nach Angaben der Familie in Ettlingen nach einer Krankheit.

Der 1952 in Karlsruhe geborene Rihm war einer der bedeutendsten Komponisten seiner Generation. Sein Werkverzeichnis listet mehr als 400 Kompositionen auf. Diese reichen vom nur wenige Sekunden langen Klavierwalzer bis zum fast zweistündigen Monsterballett für grosses Orchester. Rihm belieferte internationale Opernhäuser.

Rihm begann im Alter von elf Jahren zu komponieren. Er studierte an der Hochschule für Musik in Karlsruhe, wo er später Kompositionsprofessor wurde. Rihm war Vater zweier Kinder und lebte mit seiner Frau in Karlsruhe.

Neben seinem enzyklopädischen Wissen sei der Komponist und Musikvermittler ein Mensch von grosser Herzensgüte und viel Humor gewesen, “immer neugierig und offen”, schrieb das Festival.