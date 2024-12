Krise in Deutschland wirkt sich wohl auf Winterferien aus

Keystone-SDA

Die Konsumzurückhaltung in Deutschland wird sich in diesem Winter mutmasslich auch auf Österreich und die Schweiz auswirken. Erste Zeichen deuten auf weniger Gäste in der neuen Saison.

(Keystone-SDA) Eine Hauptursache ist nach Einschätzung von Ökonomen und Fachleuten die Verunsicherung der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher, die Geld derzeit lieber auf die Seite legen, als es auszugeben. Wenn Touristinnen und Touristen an den Ferien sparen, dann eher bei Kurzreisen sowie Zweit- und Dritturlauben. Dazu zählen auch Winterferien in den Schweizer Alpen.

«Den Haupturlaub spart man in Deutschland nur sehr begrenzt ein», sagt Dennis Utzerath, Tourismus-Fachmann der Unternehmensberatung Boston Consulting Group. Nach Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen in Kiel war bereits in den vergangenen beiden Jahren ein Trend zur Beschränkung auf eine Haupturlaubsreise im Jahr zu erkennen.