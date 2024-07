Krisenstab bereitet für kommende Regenfälle Evakuierungen vor

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Im von einem Unwetter stark getroffenen oberen Maggiatal werden für das kommende Wochenende erneut Gewitter und Regenfälle erwartet. Der Krisenstab arbeitet an einem Evakuationsplan, wie er am Donnerstag vor den Medien in Locarno erklärte.

Die Situation sei nun natürlich eine andere, erklärte der Kantonsgeologe Andrea Pedrazzini vor den Medien. Im oberen Maggiatal gebe es “offene Erdrutsche”, und die Flussläufe hätten ihre Flussbetten verlassen. Das mache die ganze Zone sensibler. “Wir müssen sehr vorsichtig damit umgehen”, resümierte Pedrazzini.

Derzeit arbeite der Notfallstab daran, Zonen auszuarbeiten, welche gesperrt werden müssten. Wie viele Personen potentiell evakuiert werden müssen, konnte der Geologe noch nicht sagen. Sobald der Plan stehe, werde man die betreffenden Personen kontaktieren.