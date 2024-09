Kurier in Luzern mit 500 Gramm Drogen im Körper festgenommen

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Drogenkurier, der über ein halbes Kilogramm Kokain in seinem Körper transportierte, ist am Montag in Luzern festgenommen worden. Der 38-jährige Nigerianer hatte 42 mit Drogen gefüllte Kapseln geschluckt, um sie von Frankreich in die Schweiz zu schmuggeln.

Wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Freitag mitteilte, konnte die Luzerner Polizei den Mann in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit fassen. Der «Bodypacker» sei mit dem Zug in die Schweiz eingereist, hiess es im Communiqué.

Eine Person, welche mit dem Drogenkurier zusammen war, wurde wegen des Verdachts auf Mittäterschaft ebenfalls festgenommen.