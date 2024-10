Kursverluste und steigende Ölpreise nach iranischem Angriff

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der iranische Raketenangriff auf Israel hat an der New Yorker Börse zu Kursverlusten und steigenden Ölpreisen geführt. In New York gaben der Dow Jones und der Technologie-Index Nasdaq am Dienstag um rund anderthalb Prozent nach.

Der Preis für die Rohölsorte Brent North Sea stieg um 2,6 Prozent auf 73,56 Dollar (65,90 Euro) pro Barrel. Der Preis für Gold, das als besonders sichere Geldanlage gilt, verteuerte sich um rund ein Prozent auf ein neues Rekordhoch von über 2600 Dollar (2300 Euro) pro Unze.

Die Märkte «werfen ein wachsames Auge auf die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten», erklärte Joe Mazzola, Analyst beim Finanzdienstleister Charles Schwab.

Der Iran hatte Israel am Dienstagabend direkt mit Raketen angegriffen – zum zweiten Mal nach dem Abschuss von hunderten Drohnen und Raketen auf Israel im April.

Nach Angaben der israelischen Armee wurde erneut «eine grosse Anzahl» iranischer Raketen abgefangen. Die israelische Armee gab am späteren Abend vorerst Entwarnung, die Gefahr aus dem Iran sei «im Moment» gebannt.