Lady Gaga und Post Malone Headliner beim Coachella-Festival

Keystone-SDA

US-Popstar Lady Gaga und Rapper Post Malone treten 2025 als Headliner beim Coachella-Festival im US-Bundesstaat Kalifornien auf.

(Keystone-SDA) Auch die Rockband Green Day und Rapper Travis Scott führen das Line-Up bei den geplanten Konzerten im April an. Als weitere Acts kündigte das Festival unter anderem Missy Elliott, Megan Thee Stallion und Charli XCX an. Aus Deutschland sind unter anderem die Elektro-Popband Kraftwerk und das Kollektiv Keinemusik dabei. Der allgemeine Vorverkauf soll an diesem Freitag beginnen.

«Ich habe lange davon geträumt, eine riesige Nacht des Chaos in der Wüste zu veranstalten», schrieb Lady Gaga auf Instagram zu der Ankündigung. Sie könne es kaum erwarten, alle Fans beim Mitsingen zu erleben und «bis zum Umfallen» zu tanzen. 2017 war Lady Gaga beim Coachella-Festival kurzfristig für Beyoncé eingesprungen, die wegen ihrer Schwangerschaft absagen musste.

Die Konzerte finden an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden nahe der Wüstenstadt Indio statt. Das Line-Up ist an beiden Terminen identisch. Das erste Coachella-Wochenende ist vom 11. bis 13. April, das zweite vom 18. bis 20. April geplant.

Im vorigen Jahr lockten Musik-Grössen wie Lana Del Rey, Doja Cat, Tyler, the Creator und No Doubt als Headliner Hunderttausende Konzertgänger an.