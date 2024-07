Lake Parade in Genf lockt über 100’000 Menschen an

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die 22. Lake Parade und die Lake Sensation in Genf haben am Samstag bei sommerlichem Wetter über 100’000 Menschen angelockt. Bei beiden Veranstaltungen kam es zu keinen grösseren Zwischenfällen.

Nach Schätzungen der Polizei nahmen am Samstagnachmittag etwa 70’000 Menschen am Umzug um das Hafenbecken teil. Bei der anschliessenden Party waren es demnach noch einmal rund 30’000 Feiernde.

Christian Kupferschmid, Gründer und Organisator der Veranstaltung, zeigte sich zufrieden mit der Beteiligung. Er gab am Sonntag auf Anfrage etwas höhere Zahlen an und sprach von bis zu 85’000 Teilnehmenden am Nachmittag und 35’000 am Abend.

Insgesamt hätten vor allem am Abend 69 Partygäste medizinisch versorgt werden müssen, sagte Anthony Giannasi, Sprecher der Samariter, am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Gründe seien Unwohlsein, Alkohol- oder Drogenmissbrauchs und wunde Füsse gewesen.