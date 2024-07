Lastwagen kracht in Neuenhof AG wegen ausgefahrenen Krans auf Auto

(Keystone-SDA) Ein nicht eingefahrener Kran auf einem Lastwagen hat am Donnerstag in Neuenhof AG zu einem Unfall mit zwei leicht Verletzten geführt. Der Kran blieb an einer Brücke hängen, so dass der Lastwagen zur Seite kippte und auf ein entgegenkommendes Auto krachte.

Bei den beiden Verletzten handelte es sich um einen 29-jährigen Autofahrer und seine 29-jährige Beifahrerin, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte. Sie sassen im Auto, dessen Front vom kippenden Lastwagen erdrückt wurde.

Das Kind, das auf dem Rücksitz sass, blieb unverletzt. Auch der 60-jährige Lastwagenfahrer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Weshalb der Kran am Lastwagen während der Fahrt nicht korrekt eingefahren war, ist noch unklar.

Der Lastwagenfahrer musste seinen Fahrausweis vorläufig abgeben. Er wird sich zudem vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen.