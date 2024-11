Libanon: Tote und Verletzte nach israelischem Angriff in Tyrus

Nach erneuten israelischen Luftangriffen in der Küstenstadt Tyrus im Libanon melden offizielle Stellen weitere Tote und Verletzte. Sieben Menschen seien getötet, darunter zwei Mädchen, und mehr als 40 weitere verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Rettungskräfte würden in den Trümmern weiter nach Opfern suchen. In der Nacht habe es zudem rund ein Dutzend schwere Luftangriffe in den Vororten südlich der Hauptstadt Beirut gegeben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Israels Armee hatte Bewohner zuvor zur Evakuierung aufgefordert.