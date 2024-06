Liebeserklärung ans Trottinett macht Moser zum Schweizermeister

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Valerio Moser ist Schweizermeister im Poetry Slam. Den Titel gewann er in der Nacht auf Sonntag im ausverkauften Casinotheater Winterthur mit einer Liebeserklärung an sein Trottinett.

Bereits am Freitag hatte der 35-jährige Solothurner an den 13. Schweizermeisterschaften im Poetry Slam einen Titel geholt, wie das Casinotheater am Sonntag mitteilte. Zusammen mit Manuel Diener hatte er als Team Interrobang den dritten Meistertitel in der Kategorie Team gewonnen

“Die beiden Szenestars Moser und Diener konnten damit endgültig ihren Ruf als erfolgreichstes Schweizer Poetry Slam Duo zementieren”, hiess es vom Casinotheater. Moser sei nach Dominik Muheim und Kilian Ziegler erst der dritte Slampoet, der gleichzeitig im Einzel und im Team den Sieg erringen konnte.

Am Donnerstag wurde zudem in der Kategorie U20 Johanna Ruoff zur neuen Schweizer Meisterin gekürt. Die junge Aargauer Poetin überzeugte das Publikum laut Mitteilung mit einer satirischen Entmystifizierung des “Endlich Achtzehn”-Werdens.