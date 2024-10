Liechtensteiner Prinzessin Marie Caroline heiratet 2025

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Prinzessin Marie Caroline von Liechtenstein heiratet im kommenden Spätsommer. Ihr Verlobter ist der in der venezolanischen Hauptstadt Caracas geborene Leopoldo Maduro Vollmer, wie das Sekretariat des Erbprinzen von Liechtenstein mitteilte.

Der Erbprinz und die Erbprinzessin seien hocherfreut, hiess es weiter. Prinzessin Marie Caroline wurde 1996 in Grabs SG, unweit der Grenze zum Fürstentum Liechtenstein geboren. Sie ist die Tochter von Erbprinz Alois.

Prinzessin Marie Caroline lebt derzeit in London und arbeitet in der Modebranche. Ihr Verlobter, der 1990 geborene Maduro Vollmer, arbeitet laut der Mitteilung im Investmentmanagement in London.

Die konstitutionelle Monarchie Fürstentum Liechtenstein grenzt im St. Galler Rheintal an die Schweiz und hat knapp 40’000 Einwohnende. Seit 1923 gehört das Fürstentum zum Schweizer Zollgebiet, seit 1924 ist der Schweizer Franken die Landeswährung. Staatsoberhaupt ist Fürst Hans-Adam II. Die Regierungsgeschäfte nimmt seit 2004 jedoch sein Sohn, Erbprinz Alois, als Prinzregent wahr.