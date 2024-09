Litauen: Gänswein übergibt Beglaubigungsschreiben

(Keystone-SDA) Der langjährige Vertraute von Papst Benedikt XVI., Georg Gänswein, hat seinen Antrittsbesuch als Vatikan-Botschafter im Baltikum absolviert. Der 68-jährige Kirchenmann übergab am Freitag in Vilnius sein Beglaubigungsschreiben an den litauischen Staatspräsidenten Gitanas Nauseda. Gänswein wird in der litauischen Hauptstadt als sogenannter Apostolischer Nuntius die Interessen des Heiligen Stuhls in Litauen, Estland und Lettland vertreten.

Papst Franziskus hatte den langjährigen Privatsekretär seines Amtsvorgängers Benedikt XVI. Mitte Juni ernannt, nachdem er ihn ein Jahr zuvor nach Freiburg versetzt – allerdings ohne dem früheren Vatikan-Spitzenmann ein Amt zu geben. Nun wartet im Baltikum eine neue Aufgabe auf Gänswein. Von den drei baltischen Staaten ist vor allem Litauen römisch-katholisch geprägt. In Lettland ist die Bevölkerung vornehmlich evangelisch-lutherisch, während sich in Estland die Menschen überwiegend zu keiner Religion zugehörig fühlen.