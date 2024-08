Locarno vergibt seine Goldenen Leoparden

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Am Samstagnachmittag werden am 77. Locarno Film Festival die Leoparden vergeben. Einziger Schweizer Beitrag im internationalen Wettbewerb ist “Der Spatz im Kamin” der Brüder Zürcher.

Ebenfalls für den Hauptpreis konkurrieren Schweizer Koproduktionen. Es handelt sich um den portugiesisch-schweizerisch-französischen Debütfilm “Fogo do vento” der portugiesischen Regisseurin Marta Mateus, der von Fabrice Aragno koproduziert wurde. Letzterer arbeitete über 20 Jahre lang eng mit Jean-Luc Godard zusammen.

In “Transamazonia” der deutschen Filmemacherin Pia Marais folgen die Zuschauenden der Schweizer Schauspielerin Sabine Timoteo, die vor kurzem in Carmen Jaquiers “Foudre” gespielt hat, und der jungen deutschen Schauspielerin Helena Zengel, die durch ihre Rolle in “Systemsprenger” bekannt wurde.

Neben dem Leoparden für den besten Film werden in der Hauptkategorie “Internationaler Wettbewerb” auch ein Leopard für die beste Regie sowie ein Leopard für die beste schauspielerische Leistung vergeben. Seit dem vergangenen Jahr ist diese Auszeichnung genderneutral.

17 Filme im Hauptwettbewerb

Insgesamt sind im Internationalen Wettbewerb 17 Filme im Rennen um den Goldenen Leoparden, darunter Filme von Ben Rivers und Hong Sangsoo, aber auch von weniger bekannten Regisseurinnen wie Saule Bliuvaite aus Litauen, Marta Mateus aus Portugal, Sylvie Ballyot aus Frankreich und Sara Fgaier aus Italien.

In der Kategorie “Zeitgenössische Filmemacher (“Concorso Cineasti del Presente”), die Erst- und Zweitwerken eine Plattform bietet, lief der Spielfilm “Hanami” der Tessiner Regisseurin mit kapverdischen Wurzeln Denise Fernandes. In dieser Kategorie werden wie im Hauptwettbewerb bester Film, beste Nachwuchsregie und beste schauspielerische Leistung ausgezeichnet.

Weitere drei Leoparden gibt es in der Kategorie “Pardi di Domani” – einer Sektion, welche Raum für Experimente und innovative Formate bietet. Diese Kategorie ist wiederum in einen internationalen, einen nationalen Wettbewerb und einen für Kurzfilme unterteilt.

Zu guter Letzt wird am Samstagabend kurz vor der Projektion des letzten Films der 77. Festivalausgabe auf der Piazza Grande der Gewinner des Publikumspreises bekanntgegeben.