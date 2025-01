Logitech mit Ergebnisanstieg im dritten Quartal – Ausblick erhöht

Keystone-SDA

Der Computerzubehörhersteller Logitech hat im wichtigen Weihnachtsquartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn stark abgeschnitten. Den Ausblick schraubte Logitech erneut nach oben. Mit seinen Zahlen übertraf das Unternehmen die Analysten-Erwartungen klar.

(Keystone-SDA) Der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 stieg um 7 Prozent auf 1,34 Milliarden US-Dollar, wie Logitech am späten Dienstagabend mitteilte. Zu konstanten Währungen wäre der Umsatz um 6 Prozent gestiegen. Die bereinigte Bruttomarge (Non-GAAP) verbesserte sich um 90 Basispunkte auf 43,2 Prozent.

Der um die Kosten im Zusammenhang mit Übernahmen und Restrukturierungen bereinigte operative Gewinn (EBIT, Non-GAAP) legte ebenfalls zu und zwar um 7 Prozent auf 265,9 Millionen Dollar.

Der entsprechende Reingewinn (non-GAAP) zeigte sich nach der starken Vorjahreserholung nun mit 241,5 Millionen Dollar auf Vorjahresniveau. Der ausgewiesene Gewinn lag mit 200,1 Millionen Dollar indes um 18 Prozent unter dem Vorjahr.

In den verschiedenen Produktkategorien entwickelte sich der Absatz überwiegend positiv. So stiegen die Verkäufe von Gaming-Zubehör um 14 Prozent, womit dank Innovationen mittlerweile wieder nahe dem hohen Corona-Pandemie-Niveau lägen, wie es hiess.

Bei den Tastaturen und Combos ging es um 3 Prozent nach oben. Die Nachfrage bei Video Collaboration stieg um 4 Prozent. Einzig PC-Webcams (-2 Prozent) und Anderes Zubehör (-27 Prozent) waren weniger gefragt, Headsets (+10 Prozent) hingegen zeigten sich stark.

Neu erwartet der Konzern einen Umsatz von 4,54 bis 4,57 Milliarden Dollar, was einem Umsatzplus in Dollar um 5,4 bis 6,4 Prozent entspricht. Der Non-GAAP-EBIT soll nun bei 755 bis 770 Millionen liegen. Damit wird ein Plus von 8 bis 10 Prozent angepeilt.

Zuvor hatte Logitech einen Umsatz zwischen 4,39 und 4,47 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, was ein Plus zwischen 2 und 4 Prozent gewesen wäre. Der bereinigte EBIT sollte um 3 bis 7 Prozent auf 720 bis 750 Millionen zulegen.