Logitech will Präsenz in China ausbauen

(Keystone-SDA) Der Computerzubehör-Hersteller Logitech will seine Präsenz in China verstärken. Unter anderem mit mehr Kapital und personellen Ressourcen vor Ort, wie CEO Hanneke Faber in einem am Montag veröffentlichten Interview mit Forbes China sagte.

«Die grosse chinesische Kundenbasis ist eine wichtige Inspirationsquelle für Logitech und beeinflusst die Geschäftsstrategien des Unternehmens in anderen Teilen der Welt», wird Faber zitiert. Um die Einnahmen zu steigern, will Logitech die Zusammenarbeit mit chinesischen Technologie- und E-Commerce-Giganten wie Baidu, Tencent und JD Group intensivieren.

Faber betonte zudem die Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) für Logitech. Das Unternehmen sei sich der rasanten Fortschritte der KI in China und deren bedeutender Rolle in der globalen Technologielandschaft bewusst.

Logitech beschäftigt in seinem Werk in Suzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu über 2’400 Mitarbeiter sowie 300 Ingenieure und Verkäufer im ganzen Land. Von dort aus werden auch Produkte in andere Regionen der Welt verschifft.