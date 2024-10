Luca Hänni raste mit Ohrgeräusch und Schatten im Auge in Notfall

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Panik beim Berner Sänger Luca Hänni: Als er neulich nachts nicht schlafen konnte, plagten ihn ein Geräusch im Ohr und ein Schatten im Auge. Er raste mit der Vespa in den Notfall, wo die Ärztinnen und Ärzte Entwarnung geben konnten.

Über zwei Stunden habe er keinen Schlaf gefunden, erzählte der 34-Jährige in seinem Podcast «Don’t Worry be Hänni». Dies berichtet der «Blick». Diesmal war es aber nicht das kleine Töchterchen, das ihn wachhielt, sondern ungewohnte Symptome. «Ich hatte Panik und fing an, zu googeln – da hiess es Schlaganfall», sagte Hänni.

Um zwei Uhr nachts sei er deshalb «wie ein Psycho» mit seiner Vespa ins Spital gerast. Im Notfall waren sowohl der Schatten als auch das Geräusch wieder weg. Das medizinische Personal machte ein paar Tests und schickte Hänni wieder nach Hause. Man habe ihm erklärt, dass es sich wohl um einen Migräneanfall mit Aura gehandelt habe.

Zuhause fingen die Symptome zwar gleich wieder an – sie verschwanden aber nach ein paar Stunden Schlaf wieder.