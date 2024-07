Luca Hänni wird Moderator im deutschen Kinderkanal-Fernsehen

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Berner Sänger und “Deutschland sucht den Superstar”-Gewinner Luca Hänni wird Moderator im deutschen Kinderfernsehen. Der 29-Jährige führt in der 17. Staffel der Talentshow “Dein Song” zusammen mit Tiktok-Star Jeannie Wagner durch die Sendungen.

Die Dreharbeiten für die neuste Staffel des Songwriting-Wettbewerbs begannen am Mittwoch, wie der Sender Kika mitteilte. Kika ist ein öffentlich-rechtlicher Fernsehkanal von ARD und ZDF für Kinder und Jugendliche.

Die Folgen der 16-teiligen Doku-Reihe werden ab Frühjahr 2025 zu sehen sein. Drehort ist unter anderem das Wiesbadener Schloss Biebrich. In der Show treten 13 junge Songwriting-Talente und ein -Duo im Alter von 12 bis 17 Jahren mit selbstgeschriebenen Kompositionen an. Sie müssen dabei eine Jury überzeugen.

Hänni war in den letzten zwei Staffeln der Talentshow bereits als Jury-Mitglied zu sehen. In den vergangenen 14 Jahren hatten den Moderationsjob Johanna Klum (44) und Bürger Lars Dietrich (51) inne. Sie übergeben nun an die jüngeren Kollegen.

Hänni kündigte den neuen Job am Wochenende auf Instagram indirekt selber an, ohne jedoch den Namen der Show zu verraten. “Was für ein schöner Samstag, mit der Familie am See. Nächste Woche gehts für uns ab nach Deutschland. Freue mich auf ein tolles Projekt. Für uns als Familie ist es auch direkt der erste Ausflug nach Deutschland”, schrieb der Familienvater auf der Social-Media-Plattform Instagram.