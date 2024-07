Luzerner Gericht spricht 25-jährigen Afghanen wegen Mordes schuldig

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Das Luzerner Kriminalgericht hat einen 25-jährigen Afghanen des Mordes an seinem Bekannten schuldig gesprochen. Er soll eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren sowie einen Landesverweis von 15 Jahren erhalten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der in Brest (F) wohnhafte Beschuldigte soll während eines Kurzaufenthalts in Luzern einen Bekannten mit 25 Stich- und neun Schnittverletzungen getötet haben, so die Anklage der Staatsanwaltschaft. Das Motiv für den Mord ist bis heute unklar.