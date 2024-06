Macron nimmt an Ukraine-Konferenz auf dem Bürgenstock NW teil

(Keystone-SDA) Der französische Präsident Emmanuel Macron nimmt an der Ukraine-Friedenskonferenz am 15. und 16. Juni auf dem Bürgenstock in Nidwalden teil. Dies teilte sein Amtssitz im Elysée-Palast in Paris am Mittwoch mit.

Erst am Montag hatte US-Vizepräsidentin Kamala Harris ihre Beteiligung an der Konferenz auf dem Bürgenstock angekündigt, womit sich allerdings die Hoffnungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf die Anwesenheit von US-Präsident Joe Biden zerschlugen.

Nach jüngsten Angaben des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) haben mittlerweile über 80 Delegationen aus aller Welt eine Teilnahme an der Konferenz bestätigt. Darunter sind die Europäische Union, der Europarat, Indien, Deutschland, Italien, Kanada, Spanien, Polen, Moldawien, Irland, Island, Österreich, die Tschechische Republik, Finnland, Lettland, Schweden, Luxemburg und Kap Verde.

Abgesagt hat China, ein wichtiger Partner Russlands. Peking hält die Konferenz ohne die Teilnahme des Aggressors Russland für schwierig. Die endgültige Liste der Teilnehmer-Staaten veröffentlicht das EDA kurz vor Konferenzbeginn.