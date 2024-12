Mann mitten in Manhattan erschossen

Keystone-SDA

Mitten in Manhattan ist ein 50 Jahre alter Mann erschossen worden. Der Mann sei am frühen Morgen vor einem Hotel- und Wohngebäude nahe dem Times Square erschossen worden, sagte die New Yorker Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem Täter wurde noch gesucht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 50 Jahre alte Mann sei mit Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben. US-Medienberichten zufolge handelt es sich um einen hochrangigen Mitarbeiter von UnitedHealthcare, einem der grössten Versicherungskonzerne der USA. Die New Yorker Polizei bestätigte die Berichte zunächst nicht, Identifikation und Information der Familie seien noch nicht abgeschlossen.

UnitedHealthcare wollte in dem Hotel in Manhattan am Mittwoch eine Investorenveranstaltung abhalten, die Medienberichten zufolge aber frühzeitig abgebrochen wurde.