Mann nach Sexualdelikt in der Stadt Zug leblos aufgefunden

Keystone-SDA

Ein 26-jähriger Mann hat am Samstag in der Stadt Zug eine Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen. Wenig später wurde der mutmassliche Täter von der Zuger Polizei im Innenhof einer Liegenschaft leblos aufgefunden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Tat ereignete sich laut Angaben der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Samstagnachmittag in einer Wohnung an der Alpenstrasse in der Stadt Zug. Dabei wurde eine 32-jährige Frau von einem Mann zu sexuellen Handlungen gezwungen.

Im Innenhof der Liegenschaft entdeckte die Polizei wenig später den leblosen Mann, wie die Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten.