Mann schlägt dänische Ministerpräsidentin Frederiksen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein Mann hat am Freitagabend die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in der Kopenhagener Innenstadt geschlagen. Das teilte das Büro der Ministerpräsidentin am Freitagabend der deutschen Nachrichtenagentur DPA auf Nachfrage mit.

Frederiksen sei “schockiert von dem Vorfall”. Weitere Details zu dem Vorfall gebe es zunächst nicht. Die Kopenhagener Polizei schrieb auf der Plattform X, dass sie eine Person festgenommen habe.

Politiker drückten der Sozialdemokratin ihr Mitgefühl aus. Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen schrieb auf X: “Oh nein. Welch ein Schock. So ist Dänemark nicht. Wir überfallen unsere Ministerpräsidentin nicht.” EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb: “Ich verurteile diese verachtenswerte Tat, die allem widerspricht, woran wir in Europa glauben und wofür wir kämpfen. Ich wünsche Dir Kraft und Mut – ich weiss, dass Du von beidem reichlich hast.”