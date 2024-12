Mann tötet mutmasslich Ehefrau in Renens VD

Keystone-SDA

Eine 61-jährige Frau ist am Dienstagmorgen in Renens VD von der Polizei tot aufgefunden worden. Die Behörden vermuteten eine Gewalttat. Der mutmassliche Täter, ihr Ehemann, wurde am Tatort festgenommen.

(Keystone-SDA) Gegen 07.15 Uhr wurde die Polizeizentrale von einem Mann informiert, dass seine Frau leblos in ihrem Haus in Renens liege, wie die Kantonspolizei Waadt am Mittwoch mitteilte. Die Rettungskräfte hätten schnell eingegriffen, doch die Wiederbelebungsversuche hätten das Opfer nicht retten können, hiess es.

Die Polizei nahm den am Tatort anwesenden Ehemann fest. Es handelt sich dabei um einen 64-jährigen Schweizer. Bei seiner Vernehmung gab er später zu, am Tod seiner Frau beteiligt gewesen zu sein.

Der diensthabende Staatsanwalt begab sich an den Tatort. Er übertrug die Ermittlungen den Inspektoren der Waadtländer Sicherheitspolizei. Er wird beim Gericht für Zwangsmassnahmen einen Antrag auf Untersuchungshaft stellen. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Strafuntersuchung ein, um die Umstände und Ursachen der Tat zu klären.