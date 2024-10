Mann wollte 20’000 Altreifen illegal nach Italien transportieren

(Keystone-SDA) Beamte des Bundesamtes für Zoll- und Grenzschutz haben am Grenzübergang Stabio TI in einem Lastwagen mit italienischem Kennzeichen über 20’000 Altreifen sichergestellt. Die Ware hätte illegal in Italien entsorgt werden sollen.

Da der Fahrer jedoch nicht über die erforderliche Genehmigung für den grenzüberschreitenden Transport verfügte, kontaktierten die Grenzbeamten das zuständige Bundesamt für Umwelt (Bafu), wie es in einem Communiqué des Bundesamtes für Zoll- und Grenzschutz (BAZG) heisst.

Das Bafu habe daraufhin die die BAZG-Beschäftigten angewiesen, die Ladung auf Schweizer Boden zurückzubringen.