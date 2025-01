Medien: Trump-Gesandter besucht Gazastreifen

Keystone-SDA

Der US-Sonderbotschafter für den Nahen Osten, Steve Witkoff, hat nach israelischen Medienberichten den Gazastreifen besucht.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Nahost-Gesandte des US-Präsidenten Donald Trump habe gemeinsam mit dem israelischen Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, den vom israelischen Militär angelegten Netzarim-Korridor besucht, der den Gazastreifen von West nach Ost in zwei Teile teilt, berichteten israelische Medien.

Witkoff habe sich ein Bild von dem Ort gemacht, an dem auch Mitarbeiter einer US-Sicherheitsfirma Fahrzeuge kontrollieren, die vom Süden des Gazastreifens in den Norden fahren. Ziel ist es nach Medienberichten, Waffenschmuggel sowie die Rückkehr militanter Palästinenser in den nördlichen Abschnitt des zerstörten Küstenstreifens zu verhindern. Witkkoff ist der ranghöchste US-Beamte, der den Gazastreifen seit Jahren besucht.

Netanjahu will nach Washington reisen

Witkoff wollte sich den Berichten zufolge in Israel ebenfalls mit dem Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu treffen. Netanjahu will am Sonntag in die USA reisen, um im Weissen Haus mit Trump zusammenzukommen.

Die israelische Zeitung «Jediot Achronot» berichtete, Witkoff habe bei einem Besuch in Saudi-Arabien über einen möglichen «umfassenden Deal» im Nahen Osten gesprochen. Dieser könne den Weg für die zweite Stufe der Drei-Phasen-Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas, einen Wiederaufbau des zerstörten Gazastreifens sowie eine Normalisierung der Beziehungen mit Saudi-Arabien ebnen. Dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.