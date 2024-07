Mehrere Fussball-Nationalspieler verbringen Ferien in Spanien

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Mehrere Schweizer Fussball-Nationalspieler verbringen ihre Sommerferien in Spanien. So hat es zum Beispiel Noah Okafor und Ruben Vargas auf die Ferieninsel Ibiza verschlagen, wie ein Instagram-Post von Okafor nahelegt.

Auch Dan Ndoye weilt auf Ibiza. “Einfach geniessen”, schrieb der 23-jährige Bologna-Legionär in einem Post auf Instagram. Auch Nationalmannschafts-Trainer Murat Yakin zog es ins Land des frischgebackenen Fussball-Europameisters – ebenfalls auf die Balearen. Yakin entschied sich für Ferien auf Mallorca, mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern.

Auch weitere Fussball-Nationalspieler entspannen am Meer: Silvan Widmer weilt mit seiner Familie an der italienischen Adriaküste. Goalie Gregor Kobel, Fabian Rieder, Ardon Jashari, Manuel Akanji oder Zeki Amdouni erholen sich ebenfalls am Wasser, jedoch ohne zu verraten, wo genau. “Blick” berichtete zuerst darüber.