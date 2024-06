Mehrere Kantone warnen vor Hagel, Regen, Böen und Blitzen

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Schweiz bereitet sich auf schwere Gewitter vor. Mehrere Kantone haben am Samstagnachmittag auf Alertswiss vor Hagel, Regen, Böen und Blitzen gewarnt. In den Kantonen Genf und Waadt sind Veranstaltungen im Freien untersagt worden.

Zuletzt veröffentlichte auf Alertswiss der Kanton Basel-Landschaft eine Warnung. Der Kanton fordert auf, nicht in den Wald zu gehen und auch offenes Gelände, Bäume und Türme zu meiden. Damit Regenwasser abfliessen kann, sollten Abflüsse freigehalten und wegen der Böen bewegliche Gegenstände wie etwa Gartenmöbel gesichert werden.

Ähnliche Warnungen gab es zuvor in den Kantonen Aargau, Tessin, Genf, Waadt, Neuenburg und Jura. Der Kanton Waadt verbot alle Freiluftveranstaltungen am Samstagnachmittag und in der Nacht auf Sonntag. Und Genf widerrief die Bewilligungen für Freiluft-Anlässe am Nachmittag und Abend.

Diese Absage betrifft insbesondere die Fanzone im Gebiet Plainpalais, wo um 18.00 Uhr beim Start des Fussball-EM-Spiels Schweiz-Italien 15’000 Zuschauer erwartet wurden.

In der Ostschweiz sind wegen der erwarteten steigenden Wassermengen am Rhein die Fuss- und Radwege in den Rhein-Vorländern gesperrt, und zwar ab Samstagabend. Den Menschen wurde abgeraten, sich in der Nähe des Flusses aufzuhalten.

Die Walliser Behörden wiederum warnen vor Hochwasser und Murgängen in Seitenflüssen der Rhone. Auch die Wassermassen in der Rhone werden voraussichtlich weiter steigen. Er rief dazu auf, auf Fotos und Videos von Hochwasser führenden Flüssen zu verzichten und sich dafür nicht in Gefahr zu begeben.