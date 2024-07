Melania Trump nicht als Rednerin bei Parteitag angekündigt

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Melania Trump steht am finalen Abend des Parteitags der Republikaner nicht auf der Rednerliste. Das berichteten mit dem Programm vertraute Personen. Zuletzt hatte es viele Spekulationen über die Frage gegeben, ob die Ehefrau des nun offiziell gekürten Präsidentschaftskandidaten Donald Trump bei der Zusammenkunft seiner Partei in Milwaukee einen Auftritt haben würde. Das Fehlen der früheren First Lady auf der Rednerliste bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie nicht trotzdem gemeinsam mit Trump auf der Bühne stehen wird.

An den vergangenen Abenden hatte Trump ohne seine Partnerin auf der Tribüne im Saal gesessen und dabei unter anderem die Rede der Ehefrau seines Vizekandidaten, J.D. Vance, verfolgt. Dass Melania Trump nun nicht angekündigt ist, während Usha Vance ihren Ehemann auf der Bühne unterstützte, dürfte Gerüchte über den Stand der Ehe der Trumps erneut anheizen. Allerdings könnte sich die Rednerliste auch noch ändern – das ist an den vergangenen Abenden passiert.

Kaum öffentliche Auftritte von Melania

Die Beziehung zwischen Donald und Melania Trump hat in den vergangenen Jahren nicht nur für Spekulationen, sondern auch immer wieder für einigen Spott gesorgt. Seit ihrem Abschied aus dem Weissen Haus Anfang 2021 hat sich Melania Trump kaum öffentlich gezeigt, sich weitgehend in Schweigen gehüllt und auch im Wahlkampf ihres Mannes bislang kaum eine Rolle gespielt. Zum TV-Duell Trumps gegen US-Präsident Joe Biden vor drei Wochen erschien sie nicht. Nach dem Attentat auf Trump am vergangenen Wochenende meldete sich Melania Trump auf der Plattform X zu Wort und bezeichnete den Täter als “Monster”. Sie rief die Amerikaner zur Versöhnung auf.

Trumps mit Spannung erwartete Rede am Abschlussabend des Parteitags soll gegen 21.00 Uhr Ortszeit (gegen 4.00 Uhr MESZ) beginnen. Zuvor sind als Redner unter anderem Trumps Sohn Eric, Ex-Wrestler Hulk Hogan und der rechte Talkmaster Tucker Carlson angekündigt. Trumps Söhne Eric und Don Jr. sowie andere Familienmitglieder, wie etwa Trumps Enkelin Kai, spielten in den vergangenen Tagen eine prominente Rolle auf dem Parteitag in Milwaukee. Gleichzeitig fehlte nicht nur von Ehefrau Melania jede Spur – sondern auch von Tochter Ivanka.