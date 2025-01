Mercedes verkauft 2024 weniger Fahrzeuge

Keystone-SDA

Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Trotz einer leichten Erholung im China-Geschäft im vierten Quartal resultierte für 2024 konzernweit mit knapp 2,4 Millionen verkauften Pkws und Vans ein Rückgang von vier Prozent.

(Keystone-SDA) In China brachen die Verkäufe der Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars im Gesamtjahr um sieben Prozent ein, wie Mercedes-Benz am Freitag in Stuttgart mitteilte Dies obwohl das Unternehmen dort im vierten Quartal drei Prozent mehr Autos verkaufte als noch im Vorjahreszeitraum.

Für die grossen deutschen Autobauer ist China der wichtigste Absatzmarkt. Inzwischen haben sie dort mit starker Konkurrenz durch heimische Hersteller zu kämpfen, die ihnen bei Elektroautos den Rang ablaufen. Der Absatz von Autos mit Batterieantrieb ist in dem Land immens gewachsen.

Mercedes-Benz Cars hingegen wurde im vergangenen Jahr fast ein Viertel weniger Elektroautos los als ein Jahr zuvor. Die Verkäufe gingen um 23 Prozent zurück – im vierten Quartal sogar um 26 Prozent.