Mia und Noah waren 2023 die beliebtesten Vornamen für Neugeborene

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Mia und Noah sind im letzten Jahr die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in der Schweiz gewesen. Das teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag in seiner alljährlichen Namens-Statistik mit.

Bei den Mädchen stehen an zweiter und dritter Stelle Emma und Sofia, bei den Jungen Liam und Matteo. Mia war bereits 2013, 2015, 2016 und von 2019 bis 2021 der beliebteste Mädchen-Vorname, Noah 2010, 2011, von 2013 bis 2017 sowie 2021 und 2022.