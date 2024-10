Millionen im Tschad von Fluten betroffen

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Fast zwei Millionen Menschen sind von schweren Überschwemmungen im Tschad betroffen. Das entspreche rund zehn Prozent der Einwohner, teilte das Büro der UN-Nothilfeorganisation Ocha in dem zentralafrikanischen Land mit. Mindestens 576 Menschen kamen demnach bei den Fluten seit Ende Juli ums Leben. Mehr als 200.000 Häuser sowie Zehntausende Hektar Acker- und Weideland wurden zerstört, zudem Schulen, Gesundheitszentren und andere Infrastruktur in dem Land.

Das steigende Wasser bedroht nun auch die Hauptstadt N’Djamena. Für die Flüsse Chari und Logone, die bei N’Djamena zusammenfliessen und in den Tschadsee münden, werden in den nächsten Tagen kritische Pegelstände erwartet. Tschads Premierminister Allamaye Halina bat Staaten und internationale Organisationen um weitere Hilfe. Die Regierung versuche, die Auswirkungen der Überschwemmungen zu mildern, indem sie medizinische Hilfe leiste und kostenlose Lebensmittel an die betroffene Bevölkerung verteile, sagte der Regierungschef.

Der ölreiche Tschad gehört mit 19 Millionen Einwohnern zu einem der laut UN-Index am schwächsten entwickelten Staaten weltweit. Der Grossteil der Bevölkerung ist Kleinstbauern; fast die Hälfte der Bevölkerung ist arm. Das Land beherbergt zudem mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge, davon mehr als eine Million aus dem benachbarten Sudan.

In West- und Zentralafrika ist die jährliche Regenzeit in diesem Jahr von besonders schweren Niederschlägen geprägt gewesen. Auch Mali, der Niger, Nigeria, Burkina Faso und Kamerun haben Überschwemmungen erlebt. Nach Angaben von Ocha sind insgesamt mehr als 1.000 Menschen ums Leben gekommen und mehr als fünf Millionen Menschen betroffen.