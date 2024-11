Mindestens 20 Tote nach Explosion in Bahnhof in Pakistan

Keystone-SDA

Bei einer Explosion in einem Bahnhof in der pakistanischen Unruheprovinz Baluchistan sind nach offiziellen Angaben mindestens 20 Menschen gestorben. Mehr als 30 weitere seien verletzt worden, viele schwer, teilten Behördenvertreter mit. Für die Explosion in dem belebten Bahnhof in Quetta sei wahrscheinlich ein Selbstmordattentäter verantwortlich, hiess es.

(Keystone-SDA) Die Balochistan Liberation Army (BLA) reklamierte die Tat für sich. Sie fordert mehr Autonomie für die rohstoffreiche Provinz und verübt immer wieder Anschläge. Ihr Vorgehen richtet sich inzwischen aber auch gegen Grossprojekte Chinas in der Region. Extremisten in der Provinz werfen der Regierung in Peking Land- und Ressourcenraub vor.