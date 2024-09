Missbrauchte Hausangestellte erzählt in Andelfingen ZH unter Tränen

Keystone-SDA

4 Minuten

(Keystone-SDA) Im «Haussklavinnen»-Prozess von Andelfingen ZH hat am Dienstagnachmittag das erste Opfer unter Tränen von seinen Erlebnissen erzählt. Das beschuldigte Ehepaar habe sie täglich in einen Käfig gesperrt, gefesselt und mit Ketten angebunden.

Im Haus in der Region Winterthur spielte sich jeden Tag während zehn Monaten das Gleiche ab: Das Ehepaar liess die junge Frau aus dem Käfig und wies sie an, das Haus zu putzen. Um 15 Uhr musste die «Sklavin» wieder in den Käfig, um Hotelfach-Stoff zu lernen.

Danach habe sie für das Paar kochen müssen und sei wieder in den Käfig gesperrt worden. War der Mann nicht im Haus, wurde sie von der ebenfalls beschuldigten Ehefrau eingeschlossen.

Irgendwann legte sich die junge Frau die Fesseln eigenhändig an und machte die Käfigtüre selber zu. Ihr sei gesagt worden, dass der Käfig und die Fesseln «eine Bedingung der Hotelfach-Schule» sei. Nur so erhalte sie Abschluss und Visum.

Sie habe schon Zweifel gehabt und das Paar immer wieder gefragt, weshalb sie in einen Käfig eingesperrt werde. «So etwas ist doch keine Schule.» Sie habe auch das Gefühl gehabt, dass die Ehefrau unter dem Einfluss des Ehemannes gestanden habe. «Ich hatte das Gefühl, sie hat ein schlechtes Gewissen, wenn sie mich fesselte.»

«Ich hätte es merken müssen»

Die ebenfalls beschuldigte Ehefrau hatte zuvor ausgesagt, dass der Mann sie manipuliert habe. Sie habe wirklich selber gedacht, dass das zur Ausbildung der Angestellten gehöre. «Alle denken, ich hätte es merken müssen und dass ich blöd sei», sagte auch sie unter Tränen. Damals sei sie jedoch neu in der Schweiz gewesen.

Sie sei von ihm nicht nur finanziell abhängig gewesen, sondern auch mental. «Ich habe meinem Mann vertraut.» Die Staatsanwaltschaft verlangt für die Filippina wegen mehrfacher Gehilfenschaft zur Freiheitsberaubung eine bedingte Freiheitsstrafe von 10 Monaten und einen Landesverweis von 5 Jahren.

«Ich habe ihre Naivität ausgenutzt»

Der 46-jährige Ehemann, der mit den zwei nacheinander angestellten «Haussklavinnen» seine ausgeprägte Neigung zur Dominanz ausleben wollte, räumte zuvor ein, dass er seine Ehefrau manipuliert habe. «Ich habe ihre Naivität ausgenutzt.» Sie sei nicht Teil des «Settings» gewesen. «Als die erste ankam, war sie überrascht.»

Er kritisierte, dass sein «Setting» vor Gericht klinge, als habe er ein «Nazi-Regime» aufgezogen. Das sei doch arg zugespitzt. «Die beiden Frauen haben lediglich Zeit in dem Käfig verbracht, mit einem Notschlüssel und der Gelegenheit, jederzeit freizukommen.» Die Putz-Anweisungen seien zudem mehr ein Leitfaden gewesen.

Ausgeprägte dominante Neigung

Der Schweizer mit ausgeprägter dominanter Neigung und einer narzisstischen Störung hatte zwei junge Ausländerinnen unter falschen Versprechungen rekrutiert und als «Haussklavinnen» ausgebeutet. Dabei sperrte er sie täglich in einen Käfig, eine der beiden wurde auch gefesselt. Er ist unter anderem wegen Menschenhandels und Freiheitsberaubung angeklagt.

Der Prozess gegen ihn wird im abgekürzten Verfahren geführt. Erhebt das Gericht den Vorschlag der Staatsanwaltschaft zum Urteil, erhält der Mann eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 36 Monaten, wobei er jedoch nur 9 Monate absitzen soll. Davon verbüsste er bereits fünf Monate in Untersuchungshaft. Er hätte also noch vier Monate vor sich.